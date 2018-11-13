Eğitimci ve işadamı Akman, Tuşba Belediye Başkan aday adayı oldu

Eğitimci ve İşadamı Salih Akman, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Tuşba Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Salih Akman, beraberindeki kalabalık heyet ile AK Parti Tuşba İlçe Başkanlığına geldi. Burada İlçe Başkanı Muğdat Günini tarafından karşılandı. Bir konuşma yapan Tuşba ilçe Başkanı Muğdat Günini, Şevi Aşireti mensupları Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana her zaman partimizin yanın da yer almış ve hiçbir zaman başka partiye gönül vermemişlerdir. Salih Akman beyin aday adayı olması partimizi mutlu etmiş, onur vermiştir. Bugün burada misafirimiz olan aşiret mensuplarına teşekkür ediyor Salih Akman'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Tuşba Belediye Başkan aday adayı Salih Akman, “Burada bulunan bir birinden kıymetli aile büyüklerim ve aşiret mensuplarımın desteğini alarak aday adayı oluyorum. Şevi aşireti, Osmanlı'dan bu yana hep devleti ile beraber olmuştur. Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana da hep partimizin yanın da yer almışızdır. Geçmiş yıllardan bugüne aşiret mensuplarımızdan bir çoğu milletvekilliği ve encümenlik görevlerin de bulunmuşlardır. Bende şahsım olarak AK Partiye ve Van halkına katkı sunmak adına ha önce milletvekilliği, belediye başkanlığı ve il başkanlığı için aday adayı oldum. Görev almamama rağmen hiçbir zaman partime küskünlüğüm ve kırgınlığım olmadı. Partime destek olmak adına adaylık verilmemesine rağmen 24 Haziran seçimlerinde sandık başında görev aldım ve bugüne kadarda partim için bana düşen her türlü görevde bulundum. Bugün de Tuşba Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurumu yapıyorum. Bu görev şahsıma layık görülür ise projelerim ile birlikte elimden gelen tüm katkıyı Partime ve Tuşba halkına sunmaya hazırım dedi.