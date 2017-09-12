Eğitimciler öğretmen açığının kapatılmasını istiyor

2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmasının ilin eğitim kalitesini düşürdüğünü belirten eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığının artık buna bir çözüm bulması gerektiğini söylediler. Türk Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Kutbettin Yıldız, 18 Eylül’de okulların açılacağını, ancak hala öğretmen atamalarının tamamlanmadığını söyledi. Van’da yaklaşık 3 bin civarında öğretmen açığının olduğunu ifade eden Yıldız, “Yeni göreve başlayacak öğretmenlerin bir kısmının güvenlik soruşturmaları henüz tamamlanmadı. Şu anda öğretmen açığımız 2 bin 500 ila 3 bin arasında olup bu da çok fazla bir sayı. Özellikle sınıf öğretmenliği başta olmak üzere temel derslerde öğretmen açığımız var. Bu açık, ek ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmesiyle tamamlanacak. Maalesef yıllardır bunu söylüyoruz. Asil öğretmenin yapacağı görev başkadır, geçici görevle görevlendirilen kişilerin ders yapma hevesi, sorumluluğu başkadır. Bizler her yıl olduğu gibi yine Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz. Öğretmen açığını artık bitirelim. Her yıl 10, 15, 20 bin öğretmen atamasıyla bu işler kapatılmıyor. Türkiye’de şu anda 100 binin üzerinde öğretmen açığı var. Böyle bir eğitim sistemi olmaz. Eğitimi ya yaparsınız ya da yapmaktan vazgeçersiniz. Çünkü bir milleti yücelten, aydınlığa kavuşturan, cehaletten kurtaran, insanlara yol gösteren, edebi ve terbiyeyi gösteren eğitimdir. Eğitimsiz kalan insanlar genç yaştan itibaren cahil kalır ve büyüdüklerinde o cehaletleri ile memleket meselelerine çok fazla katkıları olmaz, üretime katkıları olmaz. Biz istiyoruz ki insanlarımız kaliteli bir eğitim görsünler. Öğretmen açığı ve tecrübeli öğretmenlerin az olması, bizim eğitim alanındaki başarımızı başarısız olarak etkileyen sebeplerden biridir. Dolayısıyla bu açığın, ek ders ücreti karşılığı öğretmenlerle giderilmesi, eğitimi eksi yönde etkilemektedir” dedi.

18 Eylül’de öğretmenlere verilecek olan eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Bu ödeneğin bütün eğitim çalışanlarına ödenmesi konusunda bakanlığa çağrıda bulunuyoruz. Eğitim, bir bütündür ve bir bütün olarak eğitim çalışanlarını görmekte fayda var. Bu ödeneğin bütün eğitim çalışanlarına ödenmesini talep ediyor, yeni eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir-Sen Van 1 Nolu Şube Başkanı Osman Ayşin ise, “Yine öğretmen açıklarıyla başlamış olacağız. Bu öğretmen açığını kısmen de olsa ücretli öğretmenlerle kapatılmış oluyor. Netice itibariyle ücretli öğretmenlerle kapatılması ciddi anlamda olmasa da bazı sıkıntılar oluşturuyor. Umuyorum önümüzdeki yıllarda ücretli öğretmenlerle değil asaleten öğretmen atamasıyla bu sorunlar giderilmiş olacak. Belki fiziki, belki derslik anlamında eksikliklerimiz var ama biz hep şunu söyledik. Normal eğitim dedik. Bunu söylememize rağmen bunu gerçekleştiremedik. Umarım en kısa zamanda normal eğitime geçmiş olacağız” diye konuştu.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde Van’ın başarısını az da olsa yükselttiğine dikkat çeken Ayşin, “Geçen sene eğitim açısından az da olsa başarımız biraz daha yükseldi, ama bu başarı önemsenecek şekilde bizi memnun etmedi. Eğitim Bir-Sen olarak gerek ilimiz gerekse Türkiye genelinde eğitimin paydaşlarıyız. Eğitime gönül veren bir sendika anlayışımız vardır. Çünkü eğitim olmadan bir ülkenin geleceği olmaz. Verimli, kaliteli, donanımlı eğitim demek, sağlıklı, başarılı bir ülke demektir. Sayın Valimizin önderliğinde bu sene daha sıkı, daha donanımlı ve daha başarılı bir eğitim öğretim yılına başlamış olacağız. Ben bu eğitim öğretim yılının ilimiz, bölgemiz, ülkemiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.