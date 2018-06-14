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14 Haziran 2018 16:41

Elite World basınla bir araya geldi

Elite World Van Hotel, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Elite World basınla bir araya geldi

14 Haziran 2018 16:41


Elite World Van Hotel’de düzenlenen iftar yemeğine kentteki ulusal ve yerel basın mensupları ile otel yetkilileri katıldı. İftar yemeğinin ardından bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, kamuoyunun doğru bilgilendirmesi noktasında basın mensuplarının çok önemli bir görevi ifa ettiğini ifade ederek, “Kamuoyunu bilgilendirmek için gecesini gündüzüne katan basın mensuplarını biraz olsun yoğun haber temposundan uzaklaştırmak ve güzel bir akşam yaşatmak için böyle bir program düzenledik. Basın mensuplarımız da programımıza yoğun katılım sağladılar. Ben bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde hepsine başarılar diliyorum” dedi.


Samimi bir ortamda geçen program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


Gazeteciler ise böyle anlamlı bir gece düzenlediği için Elite World Van Hotel yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ettiler.




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