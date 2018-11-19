Elite World Chef ile Ege'nin balık mezeleri Van'a geliyor

Mutfak tutkunlarını etkinlikleriyle bir araya getiren Elite World Chefs, balık mezeleri meraklıları için ‘Ege Balık Mezeleri' atölye çalışması düzenleyecek.

Elite World Van Hotel'den yapılan açıklamada, birbirinden eşsiz balık mezelerinin ve deniz ürünlerinin yapılacağı Ege Balık Mezeleri atölyesinin 24 Kasım Cumartesi günü Elite World Van Hotel'de gerçekleştirileceği belirtildi. 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak atölyenin kişi başı fiyatının 40 TL olduğu ifade edilen açıklamada, “Her detayın Elite World Hotels tarafından organize edileceği ‘Ege Balık Mezeleri' atölyesinde; deniz börülceli ahtapot salatası, radikalı karides salatası, pancarlı karides salatası, kaya koruklu palamut pilaki gibi eşsiz lezzetlerin tarifi ve yapımı, Executive Chef Bayram Arslan tarafından öğretilecek. Atölyeler sonunda ‘Elite World Chefs' tarafından verilen sertifikalarla bu unutulmaz deneyim taçlandırılacak. ‘Ege Balık Mezeleri'ne dair detaylı bilgi ve rezervasyon için www.eliteworldhotels.com.tr adresini inceleyebilir ya da 0432 484 11 11 numaralı telefonu arayabilirsiniz” denildi.