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27 Kasım 2017 13:12

Elite World Hotel’de pasta ve çikolata eğitimi

Elite World Van Hotel’de, ’Çikolata ve Pasta Atölyesi’ adı altında eğitim verildi.

Elite World Hotel’de pasta ve çikolata eğitimi

27 Kasım 2017 13:12


Tepe Ocakbaşı Restaurant’ta düzenlenen ’Çikolata ve Pasta Atölyesi’ eğitimi, ödüllü şef Mithat Yalçınkaya moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İlginin büyük olduğu programda, katılımcılara çikolata eritme, soğutma, temperleme tekniklerinin yanı sıra pasta yapımı ve süslemesi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler sunuldu. İkramların sunulduğu eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Hotel Banket Satış Müdiresi Gülgün Demirci, eğitimin her anlamda güzel geçtiğini belirterek, eğitimin tüm kursiyerlere hayırlı olması dileklerinde bulundu.


Kursiyerler ise, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Elite World Van Hotel yetkililerine teşekkür ettiler.




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