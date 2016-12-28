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28 Aralık 2016 11:22

Elite World Hotel’den muhteşem yılbaşı programı

Elite World Hotel’den muhteşem yılbaşı programı

28 Aralık 2016 11:22

Neo klasik mimarinin saray mimarisiyle buluştuğu Elite World Van Hotel, 2017’ye canlı müzik ve eğlenceli şovlarla girmek isteyen konukları için dopdolu bir yılbaşı programı hazırladı.
Elite World Van Hotel, konforlu ve sıcak bir ortam sunan One Bar’da gerçekleşecek yılbaşı partisi ve ihtişamlı dekorasyonu ile büyüleyen Tuşba Balo Salonu’ndaki yılbaşı balosu ile saraylara layık bir gece vaat ediyor. Elite World Van Hotel Tuşba Balo Salonu’nda düzenlenecek “Yılbaşı Balosu”, hoş geldiniz kokteyli ile başlayacak ve enstrümantal yemek müziği eşliğinde zengin yılbaşı menüsü ile devam edecek. Geniş repertuarı ile Haktan ve Orkestrası, solist Sedef’in canlı performanslarının yanı sıra yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan oryantal şov, konuklara eşsiz dakikalar yaşatacak.
Bu özel paketin kişi başı fiyatının 180 TL, aynı gece konaklamalı balo paket fiyatının ise odada kişi başı 230 TL olduğu belirtildi.
Yeni yılı hareketli müzikler eşliğinde eğlenceli bir ortamda geçirmek isteyenler için de One Bar yılbaşı partisi, Elite World Van Hotel’in yılbaşı alternatifleri arasında yer alıyor. Şehrin en gözde mekanı One Bar’ın eşsiz yeni yıl atıştırmalıkları ve DJ Furkan’ın performansı ile birlikte bu özel geceye katılım bedeli kişi başı 140 TL. Bir gece konaklamalı paket fiyatı ise odada kişi başı 195 TL olduğu bildirildi.
Elite World Van Hotel, çocukları da unutmadı. “Çocuk Balosu”nda zengin açık büfe, limitsiz meşrubat servisi, çizgi film gösterimi, palyaço, eğlenceli animasyonlar ve birçok sürpriz yer alıyor. Çocuk balosunda 0-6 yaş arası ücretsiz, 7-12 yaş arası ise kişi başı KDV dahil 90 TL.
Rezervasyon ve detaylı bilgi için www.eliteworldvan.com internet sitesi ziyaret edilebilir veya 0432 484 11 11 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği kaydedildi.



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