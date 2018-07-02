Elite World Hotels’den limonata ve smoothie günleri başlıyor

Elite World Hotels’den yapılan açıklamada, yaz aylarının vazgeçilmez içeceklerinden limonatayı, “Limonata Günleri” kapsamında farklı tatlarda denemenin mümkün olacağını bildirdi. Açıklamada, “Geleneksel ev yapımı limonatanın yanı sıra farklı meyvelerle tatlandırılmış limonata çeşitleri, Coffee Company’lerde beğeniye sunulacak. ‘Limonata Günleri’nde, geleneksel limonata, kivili limonata, çilekli limonata, mangolu limonata, yaz meyveli limonata sunulacak seçeneklerden sadece bir kaçı olacak. Elite World Hotels şefleri tarafından hazırlanan limonatalar, yazın en sıcak günlerinde 31 Temmuz tarihine kadar lezzet tutkunları ile buluşacak” denildi.

Sağlık deposu meyve veya sebzeleri lezzetli ve eğlenceli bir hale getiren smoothielerin, ağustos ayı boyunca Elite World Hotels bünyesindeki Coffee Company’lerde misafirlere sunulacağı dile getirilen açıklamada, “Her içişte vücuda canlılık ve zindelik veren smoothieler, rengarenk görüntüleriyle de herkesi cezp ediyor. Coffee Company’lerde düzenlenecek Smoothie Günleri’nde, portakallı C-moothie, kivi detoks smoothie, yemyeşil smoothie, elmalı smoothie, tatlımsı smoothie gibi birçok farklı tat yer alıyor. Detaylı bilgi için www.eliteworldhotels.com.tr internet sitesini ziyaret edebilir, 444 0 883 numaralı telefondan tüm Elite World Hotels’e ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.