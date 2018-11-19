Elite World Öğretmenler Günü'ne hazır

Van'ın 5 yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü' için hazırlıklarını tamamladı.

Kurulduğu günden bu yana konforuyla müşterilerini ağırlayan Elite World Van Hotel, önemli günlerde de yaptığı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıklarını tamamlayan Elite World Van Hotel, düzenleyeceği gecede öğretmenlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Düzenlenecek geceyle ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Salih Çiftçi, “Öğretmenlere güzel bir gece yaşatmak amacıyla Elite World Van Oteli olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Zengin akşam yemeği menüsü ve bir meşrubat, kişi başı sadece 110 TL. Cihan Yüksel, Gülsüm Hasat ve Orkestrası'nın sahne alacağı geceye, tüm öğretmenleri bekleriz” dedi.

Öğretmenler için sürpriz hediye ve çekilişlerin olacağını dile getiren Çiftçi, öğretmenlerin Elite World Van Otelinin hazırladığı geceden faydalanmaları için 0432 484 1111 numaradan rezervasyon yapabileceklerini sözlerine ekledi.