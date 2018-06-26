Elite World personeli paintball ile stres attı

Elite World Van Hotel, personelin motivasyonunu arttırmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenliyor. Geleneksel hale getirilen etkinlikler kapsamında daha önce çeşitli turnuvalar düzenleyen Elite World Van Hotel, personeli ile birlikte paintball oynayarak adeta ayların stresini attı. Edremit Belediyesi tarafından Van’da açılan ve vatandaşların yoğun ilgi duyduğu paintball’un güzel bir oyun olduğunu ve kentte açılmasının olumlu olduğunu ifade eden Elite Word Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye teşekkür ederek, “Böyle güzel bir spor dalını Van’a kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Otel olarak her yıl yaptığımız etkinliklere bu sene paintball oynayarak başladık. Hem personel motivasyonu yükseltmek hem de birimler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla paintball oynadık. Güzel ve keyifli bir oyun oldu. Personelimiz de haliyle mutlu oldu. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Otel olarak bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Paintball oynayarak stres attıklarını dile getiren personeller ise böyle bir etkinliği düzenlediği için otel yetkililerine teşekkür ettiler.