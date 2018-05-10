Elite World’den 5 yıldızlı iftar keyfi

Ramazan ayı nedeniyle hazırlıklarını tamamlayan Elite World Van Hotel, vatandaşlara 5 yıldızlı bir iftar programı hazırladı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, tasavvuf müziği eşliğinde Ramazan ayına özel bir iftar menüsü hazırladıklarını ifade ederek, “Elite World Van Hotelin ziyafet salonlarında gruplara özel set menü alternatifleri sunuyoruz. Tepe Ocakbaşı Restoranın şık ortamında canlı tasavvuf müziği eşliğinde, zengin açık büfe iftar yemeği programı ile halkımızın hizmetindeyiz. Bunun yanında yine Ramazan ayı boyunca şık ve nezih ziyafet salonlarımızda da CD’den tasavvuf müziği eşliğinde gruplara özel set menü alternatiflerimiz bulunuyor. Rezervasyon yapmak isteyenlerin 0432 484 11 11 No’lu telefonu aramaları yeterli olacaktır. Bu vesileyle Ramazan ayının ilimiz, ülkemiz ve tüm Müslümanlar için barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum” dedi.