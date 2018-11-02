Elite World'den canlı müzik hizmeti

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, canlı müzik hizmeti ile misafirlerine unutulmaz geceler yaşatıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, misafirlerine hizmetin en güzelini sunmak amacıyla haftanın iki günü canlı müzik hizmeti sunduklarını ifade ederek, “Hafta içi yoğun bir tempo yaşayan misafirlerimizin bu yorgunluklarını atmalarını ve hafta sonlarını iyi geçirmelerini sağlamak amacıyla One Bar'da canlı müzik ziyafeti sunuyoruz” dedi.

One Bar'ın günü canlı müzik eşliğinde veya keyifli bir ortamda sonlandırmak isteyenler için iyi bir alternatif sunduğunu dile getiren Aksoy, “One Bar'da her cuma ve cumartesi akşamı saat 20.30 ile 00.30 arasında, Cihan Yüksel ve Orkestrası ile canlı müzik keyfine doyabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için alanında uzman ve deneyimli ekibimize 0432 484 11 11 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.