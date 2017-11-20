Elite World’den ‘Çikolata ve Pasta’ atölyesi

Kalite ve konforu ile kentin dünya markası olan Elite World Van Hotel, Chefs Çikolata ve Pasta Atölyesi’ni Van’da gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elite World Banket Satış Müdürü Gülgün Demirci, 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ila 16. 00 arasında Tepe Ocakbaşı Restaurant’ta gerçekleşecek ‘Çikolata ve Pasta Atölyesi’nde; çikolata eritme, soğutma, temperleme tekniklerinin öğrenileceğini ve kalıpta çikolata veya dolgu çikolatanın yapabileceğini belirterek, “Ayrıca, çikolata, pasta yapımı ve süslemesi ile ilgili teorik ve pratik anlamda tüm bilgiler derste şef tarafından paylaşılacak. Her detayın Elite World Van Hotel tarafından temin ve organize edileceği atölyede, molalarda otelin ikramlarını tadabilecek, kurs bitiminde yaptığınız harika çikolata ve pastaları sevdiklerinize götürmenin keyfini yaşayabileceksiniz. Ayrıca atölye sonunda ‘Elite World Chefs’ tarafından verilen sertifikalarla eğitiminizi taçlandırabilirsiniz” dedi.

Chefs Çikolata ve Pasta Atölyesi’ne, sınırlı sayıda misafirlerin katılabileceğini de sözlerine ekleyen Demirci, atölyenin fiyatının ise 25 TL olduğunu söyledi.