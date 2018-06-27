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27 Haziran 2018 17:28

Elma yetiştiricilerine “elma kurdu” uyarısı

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, elma üreticilerini uyardıGıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Görentaş, elma yetiştiricilerinin “elma kurdu” zararlısına karşı mücadele yapması konusunda uyarıda bulundu.

Elma yetiştiricilerine “elma kurdu” uyarısı

27 Haziran 2018 17:28

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, elma üreticilerini uyardı


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Görentaş, elma yetiştiricilerinin “elma kurdu” zararlısına karşı mücadele yapması konusunda uyarıda bulundu. Elma bahçelerinde elma iç kurduna karşı mücadele yapılması gerektiğine işaret eden İl Müdürü Görentaş, "Elma iç kurdu meyveleri delerek içinde galeri açar. Etli kısmını ve çekirdeklerini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine, ağaç üzerinde kalan kurtlu meyvelerin ise kalite ve niteliğinin bozulmasına sebep olur" dedi.


Bu kapsamda, 2018 yılı tahmin ve erken Uyarı çalışmaları kapsamında elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit İlçelerinde 9 Haziran 2018 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar İlçelerinde 13 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilaçlamaya başlanması gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Görentaş, kullanılan bitki koruma ürünlerinin etkinlik süreleri dikkate alınarak Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit İlçelerinde 28 Haziran 2018 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar İlçelerinde 1 Temmuz 2018 tarihinde 1. döle karşı 2. ilaçlama yapılması gerektiğini söyledi. Bu zararlı ile mücadele edilmemesi halinde elmanın ekonomik değerinin düşeceğine dikkat çeken İl Müdürü Görentaş, zamanında mücadele yapılmadığı takdirde yüzde 60 ila yüzde 100 arasında zarara yol açabileceğini kaydetti.




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