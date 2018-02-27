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27 Şubat 2018 17:35

Emekli olan 49 güvenlik korucusuna veda yemeği

Van’ın Saray ilçesinde emekli olan 49 güvenlik korucusuna veda yemeği verildi.

Emekli olan 49 güvenlik korucusuna veda yemeği

27 Şubat 2018 17:35


Saray Belediyesi Düğün Salonunda, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice, kurum amirleri ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen veda yemeği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay Türker Cice’nin günün anlamını belirten konuşmasının ardından, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır bir konuşma yaptı. Bayır, “Öncelik vatanı, milleti, devleti ve bayrağı uğruna şehit düşen tüm güvenlik korucularına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin bekası için gerek polisimiz, gerek askerimizle omuz omuza, canla başla mücadele vermektesiniz. Bunun en güzel örneği Zeytin Dalı Harekâtında görev almak için büyük çabalar gösteren ve şahadet şerbeti içmekten bir an olsun tereddüt etmeyen korucularımızı da gördük. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı topyekun terörle mücadele verilmektedir. İçinde geçtiğimiz bu süreçte, siz güvenlik korucularına büyük görev düşmektedir. Bu mücadelede aldığınız her görevi hakkıyla, layıkıyla yerine getirdiğinize olan inancım tamdır. Görevini hakkaniyetle yerine getiren ve görev süresi biten güvenlik korucularımıza, ülkemize yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Göreve devam eden güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Allah bütün güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.


Konuşmaların ardından emekli olan güvenlik korucularına Saray Kaymakamlığı tarafından hazırlanan plaketler verildi. Yenilen yemeğin ardından program sona erdi.




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