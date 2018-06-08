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08 Haziran 2018 12:20

Eminevim’den iftar yemeği

Müşterilerine ev ve otomobil sahibi olma imkanı sunan Eminevim, Van’da iftar yemeği düzenledi.

Eminevim’den iftar yemeği

08 Haziran 2018 12:20


Elite World Van Hotel’de düzenlenen iftar programına Eminevim Doğu Anadolu Bölge Müdürü Levent Erbaşaran, Van Şube Müdürü Ömer Oduncu, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Evinevim Doğu Anadolu Bölge Müdürü Levent Erbaşaran, 2017 yılında 7 bin 429 kişiye otomobil, 9 bin 257 kişiye ise konut teslimi yaptıklarını söyledi. Erbaşaran, “2018 yılının ilk dört ayı tablosuna baktığımızda otomobilde 2 bin 939, konutta ise 3 bin 191 rakamlarına ulaşılmıştır. Genel anlamda baktığımızda ise otomobilde 79 bin 678, konutta ise 39 615 rakamlarına ulaşarak 119 bin 243 ailemiz, bize güvenmiş ve ailemizin bir parçası olarak bizden hizmet almıştır. Bu noktada şirketimize duymuş olduğunuz inanç ve güven için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından yaklaşık 35 kişiye tapularının dağıtıldığı program çekilişlerle sona erdi.




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