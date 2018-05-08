Eminpaşa Mahallesi’ne yatırım müjdesi

Mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 13’ncü toplantısını Eminpaşa Mahallesi’nde yaptı. Eminpaşa Camii Taziye Evi’nde gerçekleştirilen programda, vatandaşların sorunlarını dinleyen Çiçekli, 2017 yılında yapılan hizmetler ve 2018 yılı yatırım programı hakkında bilgiler verdi. Konuşmalarını slayt sunum eşliğinde yapan Çiçekli, 2017 yılı içerisinde 18 bin 854 ton asfalt, doğalgaz kaynaklı 250 ton asfalt yama, 3 bin 200 ton mıcır, 410 ton kalker, yeni yol açma çalışmaları, çok sayıda büz ve koruge boru, kanal açma çalışmaları ve rögar kapakları gibi çalışmaların yapıldığını kaydetti. 2017 yılında hayata geçirilen tüm bu hizmetlerle birlikte Eminpaşa Mahallesi’ne 3 milyon 137 bin TL gibi bir kaynağın aktarıldığını anlatan Başkan Vekili Çiçekli, okulların bakım onarımları, temizlik malzemeleri gibi gerçekleştirilen hizmetleri de anlattı.

Edremit mahalleleri hizmetlerle kalkınıyor

2018 yılı yatırım programıyla da ilgili açıklamalarda bulunan Çiçekli, mahalle sakinlerine müjde üstüne müjde verdi. Çiçekli, “İslam’ın öğretileriyle ümmetçilik bilincini koruyarak kadınlarımız ve çocuklarımız için 2 aile destek merkezini hizmete kazandıracağız. Buralarda hayır çemberleri oluşturacağız inşallah. Vatandaşlarımızın etrafına kurulmaya çalışılan o fitne çemberini kıracağız inşallah. Allah’ın emirlerini ve Hazreti Peygamberimizin sünnetini şiar edindiğimiz yolda; kadınlarımız ve çocuklarımızın hayırlı ve bereketli vakitler geçirebilecekleri bu noktaları oluşturacağız” dedi.

“10 bin metrekarelik park yapıyoruz”

Mahallenin birçok noktasına çöp konteynerleri bıraktıklarını, aşevi, sosyal market, giyim market gibi belediye birimlerinin ihtiyaç sahibi ailelere her anlamda yardım ettiğini hatırlatan Çiçekli, 3 milyon 760 bin TL yardımda bulunduklarını kaydetti. Eminpaşa Mahallesi’nde bu yıl 5.2 kilometre asfalt yol yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiçekli, “Geçtiğimiz yıl Eminpaşa’da park yapacak bir yer bulamadık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz uhdesinde olan bir yer var. Şimdi biz burayı kiralayarak alıyoruz. 10 bin metrekare olan bu araziyi biz park olarak vatandaşımızın hizmetine açacağız inşallah. Bir müjde daha vermek istiyorum size, şimdi biz Eminpaşa Ticaret Meslek Lisesinin kalabalığından ve öğrencilerimizin buraya gösterdiği iltifattan dolayı Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaynaklı yaklaşık maliyeti 12 milyon TL olan bir yurt yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bazı okullarımıza semt sahası yaparken, var olan semt sahalarını da yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sulama kanalları, yeni aile sağlık merkezi gibi hizmetleri de anlatan Başkan Vekili Atıf Çiçekli, daha sonra vatandaşların sorularını cevapladı. Program, yemek ikramının yapılmasıyla son buldu.