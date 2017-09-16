Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Emniyet teşkilatınca, 14 Eylül 2017 günü yurt genelinde eş zamanlı olarak, 16.00-19.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında narkotik madde ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu mahalle, sokak ve umuma açık yerler ile şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, narkotik madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Van’da toplam 95 personel, 20 ekip, bir helikopter ve 5 dedektör polis köpeği katıldı. Uygulama hakkında yapılan açıklamada, “Daha önceden tespit edilen 9 uygulama bölgesinde, şüpheli şahıslar üzerinde arama ve kimlik kontrolü yapılmış, uygulamaların sonucunda 175 kişi aranmış ve 11 şahsa işlem yapılmıştır. Yapılan uygulamada 25 gram eroin, 264 gram esrar, 113 gram metamfetamin ve 251 adet ecstasy maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.