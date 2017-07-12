Emrah Tacir, yeniden baba ocağında

2. Lig hedefiyle çalışmalarına devam eden Van Büyükşehir Belediyespor transfere doymuyor. Kulüp, 2010’dan 2014’e kadar siyah kırmızılı formayı terleten eski futbolcusu Emrah Tacir’i transfer etti. İstanbulspor’un son iki sezonunda başarılarında önemli rol oynayan 24 yaşındaki Emrah Tacir, hücum bölgesinde değişik pozisyonlarda oynayabiliyor. Tacir, tekrar memleketinde olmaktan mutlu olduğunu ve takımın bir üst lige çıkması için elinden geleni ortaya koyacağını belirtti.

Kulüp Başkanı Abdullah Çalım ise, Van’ın öz evladı olan Emrah Tacir’in 2. Lig’de başarılı sezonlar geçirdiğini, bu sezon da Van Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için ter dökeceğini kaydetti. Çalım, “Futbolda başarıyı yakalamak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 3. Ligin en iyi takımını kurduk. Biz üstümüze düşen görevi yaptık. Şimdi iş teknik ekip ve futbolcuların olacak. Transferin en iyi takımıyız. Bu sezon özleneni ortaya koyacağız. Şimdi taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. İnşallah güzel günler yaşayacağız” dedi.