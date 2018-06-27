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27 Haziran 2018 17:40

Emrah’ın Diyarı-Erciş İsimli Şiir Kitap Piyasaya Çıktı

Van’ın Erciş ilçesinde Mehmet Çelik (Erses) isimli şair ilk şiir kitabı olan ‘Emrah’ın diyarı-Erciş’i okuyucusuyla buluşturdu.

Emrah’ın Diyarı-Erciş İsimli Şiir Kitap Piyasaya Çıktı

27 Haziran 2018 17:40


Küçük yaşlardan itibaren şiire özel bir merakının olduğunu belirten Mehmet Çelik kitapta ‘Erses’ mahlasını kullandığını belirtti. 96 sayfalık şiir kitabının ilk eseri olduğu da belirten Çelik(42) ilk, orta ve lise tahsilini dışarıdan bitirdiğini söyledi. Küçük yaştan itibaren şiire özel bir merakının da bulunduğunu anlatan Çelik, ‘’Emrah’ın Diyarı-Erciş, benim ilk şiir kitabımdır. Halen şiir ve şarkı sözleri yazmaya da devam ediyorum. Yaptığım birkaç bestem hatırı sayılır sanatçılar tarafından seslendirilmektedir. Şiirlerimde genellikle insan, doğa ve memleket sevdasını işlemekteyim. Bireyin açmazlarıyla toplumsal konulara değiniyorum’’ dedi.




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