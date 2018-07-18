Enerji yüklü ana trafodan kablo çaldılar

Tekevler Mahallesi İbn-i Sina İlköğretim Okulu yanında bulunan ve mahalleye yüksek voltaj enerji dağıtımı yapan ana trafoya giren hırsız veya hırsızlar, okul yönüne giden enerji kablosunu kestikten sonra yanlarına alarak kayıplara karıştılar. Mahalleden gelen elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye giden arıza ekipleri, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Ana kablolardan birinin kesildiğini, şalterin düştüğünü fark eden ve trafo kapısına ait kilidin de kırık olduğunu tespit eden görevliler, arızayı giderdikten sonra tutanak zaptı doldurarak bölgeden ayrıldılar.

VEDAŞ yetkileri, faillerin yakalanması için Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.