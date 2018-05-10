Engelli annelerinden sergi

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Şehrivan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde açılan kursa katılan engelli aileleri hünerlerini sergiledi. Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen sergide, 25 engelli ailesine ait eserler sergilendi. Burada bir açıklamada bulunan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticisi Pınar Koç Acarsoy, engelli ailelerinin yapmış olduğu çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Engelli annelerimiz bir elinde çocukları, bir eliyle de çalışmalar yaptılar. Yani sergimizdeki bu eserler zor şartlarda yapılan eserlerdir. İnşallah halkımız gerekli ilgiyi gösterir. Çünkü burada satılan eserlerin geliri engelli ailelerimize verilecektir. Ben bu kapsamda tüm halkımızı sergimize bekliyor, sergimizin açılmasında emeği geçen İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser ve Şehrivan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Projeyi Şehrivan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile ortak yürüttüklerini ifade eden İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser ise, “Çocukların ailelerine yöneliktir. Ürünlerimizin tamamı engelliler ve aileleri tarafından yapıldı. Bu ürünler burada satılıp gelirleri kendilerine verilecektir. Ben hepsini tebrik ediyor, sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve protokol tarafından kurdele kesimi ile devam eden program, serginin gezilmesi ile sona erdi.