Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli bireyler, filografi sanatıyla yaşama tutunuyor.

İpekyolu Belediyesince geçtiğimiz yıl açılan ve şu anda 518 kişini faydalandığı Engelsiz Yaşam Akademisi, engellilere umut ışığı oldu. Fitness odası, bilgisayar sınıfı, güzellik merkezi, hobi odası, tiyatro salonu, park ve bahçede düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler, resim, müzik, ahşap boyama ve filografi kurslarında da haftada 5 gün eğitim imkanı buluyor. Özellikle öğrencilerin filografi sanatına olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Engelsiz Yaşam Akademisi Filografi Kurs hocası Cumali Özer, akademideki atölyede düzenlenen filografi kursuna katılan 18 zihinsel ve bedensel engelli bireyin, yaptıkları çalışmalarla el ve parmak becerileri ile göz koordinasyonlarını geliştirdiğini söyledi.

Filografi kursunu ilk açtıklarında öğrenci bulmakta zorlandıklarını dile getiren Özer, "Filografi sanatı pek bilinmeyen bir sanat dalı olmasından dolayı ilk başlarda öğrenci bulamıyorduk. Zamanla rağbet gördü ve ilk aşamada 18 olan kursiyer sayımız daha sonra 40'a kadar çıktı. Öğrencilerimiz ilk geldiğinde filografi sanatına çok yabancılardı. Ama zamanla çekiç tutmayı, çekiçle çivi çakmayı, ipleri daha iyi tutmayı başardılar ve zaman geçtikçe daha güzel ürün çıkarmaya başladılar. Şu anda ise oldukça şık ürünler ortaya çıkardılar" dedi.

Filografi sanatının evde tek başına öğrenilemeyecek bir sanat olduğunu dile getiren Özer, "Öğrencilerimizin bu sanatı evlerinde öğrenmeleri mümkün değil. Ayrıca öğrencilerimiz burada birbirleriyle sosyalleşerek, bu sanatı öğreniyorlar ve aynı zamanda motor becerileri iyileşiyor, keyifli vakit geçiriyorlar ve güzel arkadaşlıklar ediniyorlar. Bu da onlar açısından çok iyi. Çünkü öğrencilerimize pozitif bir enerji ve güven katıyor" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Yaşam Akademisi Müdürü Ömer Durmiş ise akademinin yaklaşık 15 aydır faaliyette olduğunu ifade ederek, akademide tüm engel gruplarına hizmetler sunulduğunu söyledi. Akademide görme, işitme, zihinsel, mikrosefali, down ve hidrosefali gibi tüm engel grubundan öğrenci olduğuna değinen Durmiş, "Akademimizde bireysel eğitim sınıflarından filografi kursuna, okuma yazma kurslarından Kur'an-ı Kerim eğitimine 35'in üzerinde hizmet alanımız mevcuttur. Şu an akademimizde devam eden 518 kursiyerimiz var ama açıldığından beri yaklaşık bin 500 kişi akademimizden faydalandı. Günün sadece bir saati gelen kursiyerimiz olduğu gibi haftada bir gün gelen kursiyerimiz de var, haftanın 5 günü gelen kursiyerimiz de var" dedi.

Türkiye'de 10'a yakın ilde benzer akademinin olduğunu dile getiren Durmiş, "Buna benzer farklı illerde hizmet alanı var ama gerek 35'in üzerinde faaliyet alanı gerek bahçesi ve gerekse erişilebilirlik olması açısından akademimiz Türkiye'de ilk üçe girebilecek bir durumdadır" diye konuştu.