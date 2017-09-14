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14 Eylül 2017 15:11

Engelli kardeşler destek bekliyor

VAN (İHA) – Van’ın Saray ilçesinde yaşayan zihinsel engelli kardeşler, tedavilerinin devamlılığı için destek bekliyor.

Engelli kardeşler destek bekliyor

14 Eylül 2017 15:11


İlçenin Beyaslan Mahallesi’nde ikamet eden Necip Yurtaban’ın Feryat (10) ve Baran (8) isimli çocukları, doğuştan zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Yüzde 65 engelli raporuna sahip çocuklarını görme bozukluğu ve sinirsel rahatsızlıkları için tedavi amaçlı Ankara’ya götürüp getirdiğini dile getiren baba Necip Yurtaban, “2005 yılında Saray ilçesi Beyaslan Mahallesi’nde yaşanan sel nedeniyle evim zarar gördü. Devlet bizlere afet evleri yapmış ve ilk beş yıl para istemediler, ama şimdi her yıl bin 500 TL ev taksiti ödüyorum. Ödemedim zaman faiz da uygulanıyor. Geçici olarak İş-Kur bünyesinde çalışıyordum, bu nedenle çocuklarıma 3 ayda bir ödenen engelli maaşı da sigortalı olmamdan dolayı kesildi. Şimdi yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Buradan devlet yetkililerinden ve hayırsever iş adamlarından yardım bekliyorum” dedi.




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