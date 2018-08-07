Özel Van Rehabilitasyon Merkezince Van-Şişli Öğretmenevinde Psikiyatri Doktor Özgür Deniz Değer tarafından engelli öğrenci velilerine yönelik, “Cinsel İstismardan Korunma Yolları” konulu bir seminer verildi.

Programda bir konuşma yapan Van Özel Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Evrim Alkan, son yıllarda çok fazla duyulan, yaş ve cinsiyet ayrımı olmadan tehdit altında olan vatandaşın cinsel istismar konusunu önemsemesi gerektiğini belirtti. Rehber Öğretmeni Alkan, “Özellikle özel bireyler söz konusu olunca çok daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Gerek özel olsun, gerek diğer bireylerde cinsel istismar ve tacizlerden korunmanın yolu iyi bir cinsel eğitim almaktan geçer” dedi.

Artan istismar olaylarına karşı son zamanlarda toplumda bir bilinç oluştuğunu sözlerine ekleyen Alkan, “Son yıllarda her ne kadar toplumun bu konuda bilinç düzeyi ve duyarlılığı artmış olsa da artan istismar vakalarından dolayı yine de bilgi eksikliklerimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Psikiyatri Doktor Özgür Deniz Değer hocamız, velilerimizi cinsel eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirerek, cinsel istismardan korunma yolları konusunda velilerimizi ve katılımcıları bilgilendirdi. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.