Engelli öğrencilerden Lokman Hekim Van Hastanesi’ne ziyaret

Rehabilitasyon merkezi Müdürü Evin Sen ve Rehber Öğretmeni Evrim Alkan ile bir grup engelli öğrenci, ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hastaneye giriş yapan engelli öğrencilerine hastane çalışanları yardımcı oldu. İlk olarak hastane girişinde ‘hasta kaydı’ yapan öğrenciler, daha sonra poliklinikleri gezdi. Burada hastane hekimleriyle fotoğraf çeken öğrenciler, ardından Hastane Başhekimi Op. Dr. Mesut Pekmez’i ziyaret ederek, çiçek taktim etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mesut Pekmez, anlamlı ziyaretlerinden dolayı rehabilitasyon merkezi yönetimine teşekkür etti. Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren rehabilitasyon merkezi rehber öğretmeni Evrim Alkan ise, engelli bireylerin kendi başlarına hastaneye gelirken neler yapması gerektiği konusunda öğrencilerini bilgilendirdiklerini söyledi. Alkan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında bir farkındalık oluşturmak istedik. Etkinlik kapsamında 3 görme engelli, 2 tane down sendromlu, 5 tane de hafif zihinsel engelli öğrencilerimiz ile birlikte Lokman Hekim Van Hastanesi’ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Program kapsamında öğrencilerimiz hem hastaneyi gezdi, hem de bireysel olarak kendileri hastaneye gelince neler yapılır, nasıl giriş yapılır bunları uygulamalı olarak öğrendi” dedi.

Engelli bireyleri kapalı kapılar ardına kapatan toplumdan soyutlayan anlayışı yıkmak istediklerini sözlerine ekleyen Alkan, “Bu etkinliğimizde en önemli amacımız engelli bireylerin kapalı kapılar ardına kapatan toplumdan soyutlayan anlayışı yıkarak, onların toplumda bir birey olarak özgür bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamaktır. Bu kapsamda Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mesut Pekmez’e ve tüm hastane yetkililerine farkındalık sağlamamıza destek oldukları ve duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Ziyarette kendileri için hazırlanan pastayı kesen engelli öğrenciler; doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı.