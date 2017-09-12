Engelliler merkezi engellilerin umudu oldu

Gürpınar Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata daha çok katılabilmeleri için önemli bir projeye imza attı. “Engelsiz Yaşam” sloganıyla ilçedeki engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları için kurulan engelliler merkezi, engellilerin ikinci evi haline geldi. Merkezde açılan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce desteklenen üç atölyede verilen ahşap, seramik, taş boyama, kokulu taş yapımı, keçe yapımı ve takı tasarımı eğitimiyle engellilerin yeteneklerinin ortaya çıkması sağlanıyor. El becerilerinin gelişmesine de olanak sağlanan merkezde, müzik kursuyla da engellilere ses ve ritim eğitimi veriliyor.

Merkezde ayrıca bedensel engellilerin fiziki yetersizliklerini gidermek ve fonksiyonel düzeylerini geliştirmek için kişisel egzersiz programları da düzenleniyor. Merkezde, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve birçok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodu olan “uzay terapisi” de uygulanıyor. Kendi alanlarında uzman personelce uygulanan eğitimlerde şimdilik 15 engelli yararlanıyor.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, dezavantajlı vatandaşların toplumsal hayata kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı. İlçede engelli vatandaşlar için tam donanımlı bir merkez inşa ettiklerini anımsatan Doğramacı, “Engelli vatandaşlarımız, oluşturduğumuz bu merkezimize gelerek burada hem el becerilerini geliştiriyor hem de tedavi olma şansı bulabiliyor. Personelimizce kültürel ve sosyal aktiviteler de düzenlenerek, onların hayata tutunmaları sağlanıyor. Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın engellerini aşmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu kapsamda çalışmalarımız da devam edecek” dedi.