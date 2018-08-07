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07 Ağustos 2018 16:23

Engelsiz kafenin misafirleri vardı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediyemizin Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası’nda, ilçe rehabilitasyon merkezi kurucu ve yöneticileri ile sabah kahvaltısında buluştu.

Engelsiz kafenin misafirleri vardı

07 Ağustos 2018 16:23


Engelli bireyler tarafından işletilen Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası’nda gerçekleşen kahvaltıda ilçe rehabilitasyon merkezi kurucu ve yöneticilerine engelsiz kafenin ve ipek satış mağazasının özellikleri ve amacı hakkında bilgi verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk kahvaltıda; böyle bir mekanı hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu kahvaltı organizasyonunu engelleri olan arkadaşlarımızın hayatlarına dokunan siz değerli misafirlerimizi, icra etmiş olduğu bu kutsal vazifelerinden dolayı bizzat tebrik etmek, bu sebeple tanışıp kaynaşmak ve sizinle birlikte tüm engelli kardeşlerimize ulaşarak onların seslerine kulak verebilmek için tertipledik. Engelsiz Yaşam Akademisi ile engelli arkadaşlarımızın hayat standartlarını yükseltme gayretimiz Engelsiz Kafe’nin açılışı ile engelsiz bir yaşamın hazzını ikram edebilmenin sevincini yaşatmaktadır. Bu kafe ile engelli arkadaşlarımızın umutlarını gerçeklerle birleştirmenin huzurunu hep beraber yaşıyoruz” dedi.


Ayrıca Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası’nda engelli bireyler tarafından yapılan ve satışa sunulan hediyelik eşyalar, özel günler için alınan pasta ve tatlı siparişleri, poğaça, tost ve kişiye özel kahvaltı tabağı, sarma, börek, çorba gibi ürünlerle ilgilenen rehabilitasyon merkezi yöneticileri; öğrenci, öğretmen ve velilerinin boş zamanlarında kafeye gelerek vakit geçirmeleri için tavsiyede bulunacaklarını bildirdi.




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