Van'da üç yıl önce açılan güzellik salonu, son teknoloji cihazlar ve yenilenen yüzüyle yeni yerinde Van halkının hizmetine açıldı.

Üç yıl önce açılan ve kısa sürede ildeki önemli güzellik merkezleri arasında yer alan Epiderm Güzellik Merkezi yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen işletme sahipleri Pınar Gülle ve Öznur Takva, gazetecilere güzellik merkezi hakkında açıklamalarda bulundu. Merkezde son teknoloji cihazlar ile deneyimli personellerin Van halkına hizmet sunduğunu ifade eden Gülle, “Gelişmiş teknoloji cihazları ile lazer epilasyon, bölgesel zayıflama, leke tedavileri, mezoterapileri, dermaderm ve kalıcı makyaj gibi birçok hizmetleri burada vermekteyiz. Yaptığımız hizmet, kaliteli bir hizmettir. Deneyimli kadromuzla Van'a yakışabilecek bir hizmet sunuyoruz. Ben bu anlamda açtığımız yeni işyerimizin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İşletme ortaklarından Öznur Takva ise, ticaretin bir risk olduğunu ve bu noktada risk almaları gerektiğinin altını çizerek, “Risk almak gerekiyordu biz de risk aldık. Bence kişinin işinin başında durması ve işini ciddiye alması, onu ayakta tutar. Yaptığın mesleği düzgün yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Van'da özellikle merdiven altı esnafına karşı vatandaşları uyaran Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da, “İlimizde son zamanlarda açılan güzellik salonları ile bay ve bayan kuaförler, ciddi anlamda ses getirdi. Tabi biz oda olarak gerek güzellik salonlarının gerekse bay ve bayan kuaförlerin takiplerini, denetimlerini her daim yapmaktayız. Yasalara uymayanların gerekli tutanakları tutuluyor ve bu tutanaklar gerekli kurum veya kuruluşlara teslim ediliyor. Asla kayıt dışı, korsan ve merdiven altı dediğimiz esnafa fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz. Zaten uygun olmayanları, hijyen olmayanları kapatıyoruz. Bunun yanında mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara da gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız üst safhadadır. Tek isteğimiz esnaf kardeşlerimizin bu konuda daha duyarlı, daha sabırlı olması, kurum ve kuruluşların bu iş üzerinde denetimlerini arttırmaları ve odalara kayıtlı olan esnafın hak ve hukukunu bizimle birlikte korumalarını istiyoruz” diye konuştu.

“Van özel bir elle yapılanıyor”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ise, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden Van'ın fazla etkilenmediğini dile getirerek, “Van, özel bir elle yapılanıyor. Bizim bilmediğimiz özel bir el Van'ın üzerinde. Şu anda Van'daki otellerin tamamı dolu. Demek ki ekonomik kriz dediğimiz olay, bizim kendimizi yenilemememizden kaynaklanıyor. Van'ın sınır ili olması, bölge ili olması bu noktada etkendir. Biz Türkiye'nin hemen hemen her yerinden yerli misafirler de ağırlıyoruz. Bu anlamda esnafın kendisini yenilemesi gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu dar boğazda Van'ın bu kadar güzel ivme kazanmasını kıymetli esnafımıza borçluyuz. Çünkü köklü bir esnaf geleneğimiz var. Bizde bu köklü medeniyetin bir parçası olarak esnafımızın hassasiyetine riayet edeceğiz. El ele vererek ilimize bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben bu anlamda böyle bir süreçte, son teknoloji cihazlarla birlikte yeni bir yer açan işletmecilerimizi kutluyor, bol kazançlar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Program basın mensuplarına güzellik merkezinin gezdirilmesi ile sona erdi.