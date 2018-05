ER-YAŞAD hizmete açıldı

Van’ın Erciş ilçesindeki Atakan Çelik İş Merkezi 3. katta hizmete açılan dernekte, Ercişli yazar ve şairlerin ilçe kültürünü her yönüyle yaşatacağı belirtildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin bir eksiğinin daha yerine getirilmesinden ötürü mutlu olduğunu belirterek, “Aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Erciş’te şiir okumayan, türkü söylemeyen, herhangi bir sanatla yeteneği olmayan bir insan ya Erciş’e gelin gelmiş ya da Erciş’e evlatlık gelmiştir diyorum. Tabi derin bir kültür sanat birikimi olan Erciş’e de muhakkak bir şekilde örgütlenmek, ilçeyi tanıtmak, unutulmaya yüz tutmuş kültür, örf, adetini, şairini, yazarını, sanatçısını gelecek kuşaklara aktarmak yakışırdı. Bugün arkadaşlarımız böyle bir güzelliği gerçekleştirmişler. Bizler de bu açılışta burada bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz derneğimizin Erciş’in kültürüne, sanatına katkı sağlamasını Allah’tan dilerken, burada emek veren bütün arkadaşlarımızı candan kutluyor ve hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum’’ dedi.

ER-YAŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Şair Gökmen Sakin ise, amaçlarının ilçenin kültür, gelenek ve göreneklerinin yanında ilçede iz bırakmış değerine sahip çıkmak olduğunu belirterek, “ER-YAŞAD sadece Gökmen Sakin, Burhan Şahiner’in şiirleriyle değil, Atakan Çelik, Aşık Emrah türküleriyle değil, inci kefalimiz, üzümümüz, bu güzel coğrafyamız, yeşilimiz, mavimiz ile biz bu memleketimizi her alanda üstlenip tanıtmaya devam edeceğiz. Erciş’i her yönü ile inşallah birlikte yaşatacağız. Bugün aramızda bulunan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Şirin Yaşar Bey, STK başkanları, kurum amirleri, Erciş’e gönül verenler, bizleri gerçekten çok yoğun bir katılım ile yalnız bırakmadınız. Herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bütün Ercişli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu dernek Erciş’i seven, tanıtan herkesindir. Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Herkesi seviyor ve sayıyoruz’’ dedi.

Konuşmaların ardından, derneğin açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Açılışta ilçe protokolünün yanı sıra birçok kesiminden sanatseverler de katıldı. Hizmete giren dernekte, misafirler çeşitli ikramlarla gün boyu ağırlandı.