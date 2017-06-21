Erçek Yaşam Merkezi faaliyete başlıyor

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Erçek ve çevresinde yaşayan gençler, kadınlar ve çocukların kültürel, sanatsal, sosyal gelişimini destekleme amacıyla farklı alanlarda her kesime hitap etmeyi hedefleyen Erçek Yaşam Merkezinde 3 Temmuz Pazartesi günü kursların başlayacağı bildirildi. Açıklamada, “Fitness, resim, müzik, drama, el sanatları, çocuk eğitim ve etkinlikleri, çocuk oyunları (3-6 yaş) , bilgisayar, okuma-yazma branşlarında ücretsiz eğitim verilecek. Hizmetin yeri, zamanı ve sınırı olmadığının bilinciyle çalışan İpekyolu Belediyesi, bu projeyle yaz aylarını eğitici ve eğlendirici hale getirmeyi, vatandaşlarımızın büyük-küçük demeden her yaş grubunda sosyalleşmesini ve gelişmesini hedefliyor. Ücretsiz olacak bu kursların başvuruları 30 Haziran Cuma gününe kadar yapılabilecektir” denildi.