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21 Haziran 2017 11:20

Erçek Yaşam Merkezi faaliyete başlıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Erçek Yaşam Merkezinde bir birinden önemli kurslar açıyor.

Erçek Yaşam Merkezi faaliyete başlıyor

21 Haziran 2017 11:20


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Erçek ve çevresinde yaşayan gençler, kadınlar ve çocukların kültürel, sanatsal, sosyal gelişimini destekleme amacıyla farklı alanlarda her kesime hitap etmeyi hedefleyen Erçek Yaşam Merkezinde 3 Temmuz Pazartesi günü kursların başlayacağı bildirildi. Açıklamada, “Fitness, resim, müzik, drama, el sanatları, çocuk eğitim ve etkinlikleri, çocuk oyunları (3-6 yaş) , bilgisayar, okuma-yazma branşlarında ücretsiz eğitim verilecek. Hizmetin yeri, zamanı ve sınırı olmadığının bilinciyle çalışan İpekyolu Belediyesi, bu projeyle yaz aylarını eğitici ve eğlendirici hale getirmeyi, vatandaşlarımızın büyük-küçük demeden her yaş grubunda sosyalleşmesini ve gelişmesini hedefliyor. Ücretsiz olacak bu kursların başvuruları 30 Haziran Cuma gününe kadar yapılabilecektir” denildi.




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