Erçek Yaşam Merkezine yoğun ilgi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Erçek Yaşam Merkezi, yaz aylarında verdiği kursları kış aylarında da sürdürüyor.

İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkıları ile İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen kurslar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. El sanatları, fitness, satranç, müzik, resim, futbol, basketbol, bilgisayar, masa tenisi, drama ve çocuk gelişimi branşlarında ücretsiz olarak verilen kurslardan hem çocuklar hem de yetişkin vatandaşlar faydalanıyor. Kursların sonunda ise kursiyerlere katılım sertifikaları veriliyor.

Hafta içi çarşamba, perşembe ve cuma günleri verilen kurslar, hafta sonları da devam ediyor. Gençler, kadınlar ve çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimini destekleyen bu kurslarla her kesime hitap eden Erçek Yaşam Merkezi, İpekyolu Belediyesinin sosyal sorumluluk bilincinin güzel bir göstergesi.

Gerek bireysel gelişim ve beceri edinme, gerekse boş vakitlerin faydalı bir şekilde geçirilebilmesi amaçlı kursların yaz-kış ayırt edilmeksizin Erçek Yaşam Merkezinde vatandaşların hizmetinde olmaya devam edeceği belirtildi.