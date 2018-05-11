Erçekli çocuklardan birlik mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İpekyolu Belediyesi tarafından kurulan Erçek Sürekli Eğitim Merkezi ve Mehmetçik Anaokulu açılışlarına katılmak üzere Erçek Mahallesi’ne geldi. Açılış öncesinde minik öğrencilerin sevgi seli ile karşılaşan Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekti. Burada gördüğü manzara karşısında mutluluğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Erçek Mehmetçik İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin bu muhteşem karşılaması hakikaten bizi ziyadesiyle memnun etti. Erçek Mahallemiz ve bu okulumuz bizlerin zihninde her zaman bu çocuklarımızın coşkusuyla canlanacak ve öyle kalacaktır” dedi.

Vali Zorluoğlu’na duydukları sevgiyi dile getirmek için çocuk parkındaki kaydırağın üzerine çıkan minik öğrenciler, birlik çağrısında bulunarak, “Hepimiz kardeşiz, vali beyi severiz” sloganları attı. Sloganları işiten Vali Zorluoğlu ise onlara el salladı.