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28 Ağustos 2018 13:02

Erçek’te içme suyu hatları yenileniyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’nde eski olduğu için sürekli arıza veren içme suyu hatlarını yeniliyor.

Erçek’te içme suyu hatları yenileniyor

28 Ağustos 2018 13:02


VASKİ ekiplerince Erçek Mahallesi’nde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında bin 600 metrelik yeni içme suyu hattı ve yeni içme suyu deposu halkın hizmetine sunuluyor. Yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten VASKİ yetkilileri, Erçek Mahallesi’nde yapılan çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyleyerek, kaçak kullanım ve çalışmalardan oluşan kesintilere karşı da tedbirli olunması uyarısında bulundu. VASKİ yetkilileri, yaptıkları çalışmalar sonunda Erçek Mahallesi’ni sağlıklı, hijyenik ve sıhhatli suya kavuşturacaklarını kaydettiler.




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