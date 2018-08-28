Erçek’te içme suyu hatları yenileniyor

VASKİ ekiplerince Erçek Mahallesi’nde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında bin 600 metrelik yeni içme suyu hattı ve yeni içme suyu deposu halkın hizmetine sunuluyor. Yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten VASKİ yetkilileri, Erçek Mahallesi’nde yapılan çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyleyerek, kaçak kullanım ve çalışmalardan oluşan kesintilere karşı da tedbirli olunması uyarısında bulundu. VASKİ yetkilileri, yaptıkları çalışmalar sonunda Erçek Mahallesi’ni sağlıklı, hijyenik ve sıhhatli suya kavuşturacaklarını kaydettiler.