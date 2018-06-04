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04 Haziran 2018 17:09

Erciş Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından kente kazandırılan Erciş Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebekesi hizmete girdi.

Erciş Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi

04 Haziran 2018 17:09


Van Gölü’nü korumaya yönelik önemli projelerden birisi olan ve 154 milyon TL harcanarak hayata geçirilen Erciş Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebekesi, Başbakan Binali Yıldırım’ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni kapsamında Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’daki törenden Van’ın Erciş ilçesine telekonferans sistemiyle bağlandı. Açılışı gerçekleşen tesisin hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, “Van Erciş’te toplam tutarı 154 milyon lira olan atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi projesinin açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.


Erciş Göl Ağzı Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci ve vatandaşlar katıldı.


Öte yandan, düzenlenen tören ile Van Erciş atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon hattının yanı sıra toplam bedeli yaklaşık 2,5 milyar lira olan 101 adet çevre yatırımının açılışı da yapıldı. Açılışlar kapsamında Mardin Kızıltepe, Samsun Yakakent ve Kahramanmaraş’a da canlı yayın bağlantıları gerçekleştirildi.




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