Erciş, baraka kent görünümünden kurtarılıyor

Çarşı merkezinde yıllardır bırakılan ve görüntü kirliliğine sebep olan barakalar kaldırılıyor. Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çarşı merkezi ve caddelerde bulunan barakalar tek tek kaldırılıyor. Çalışmalar kapsamında kaldırımları işgal eden esnaf uyarılarak kaldırım ve yola giren dükkanların çatı uzantıları, tabela ve malzemeleri de kaldırılıyor.

Barakaları kaldırılan esnafların mağdur olmaması için Eski Atatürk Parkında yer alan konteynerler tahsis edilecek.

Bu arada, kaymakamlık binası önünde gelişi güzel duran ayakkabı boyacılarına da park içinde modern bir alan tahsis edildi. Neticelendirilen çalışmalar sonrası birçok kaldırım, yol ve park tekrar kullanıma açıldı.