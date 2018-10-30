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Erciş Belediye Spor Plaj Futbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Ligi Türkiye Finalinde şampiyon, Erciş Belediye Spor Plaj Futbol Takımı oldu.


Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Galip Dere Plajı Plaj Futbolu Stadında bugün oynanan final müsabakasında Alanya Belediye Sporu 7-6 gibi bir skorla geçen Erciş Belediye Spor Türkiye Şampiyonu oldu. Erciş Belediye Spor, 2019'da ülkemizi Beach Soccer World Wide Euro Winners Cup organizasyonunda temsil edecek.


Erciş Belediye Sporun Türkiye şampiyonluğunu elde etmesi, ilçede de büyük sevinçle karşılandı.

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