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25 Mayıs 2018 10:22

Erciş Belediyesi engelli çocukları unutmadı

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından Ramazan etkinliklerine katılamayan engelli çocuklar için evlerinde program düzenlendi.

Erciş Belediyesi engelli çocukları unutmadı

25 Mayıs 2018 10:22


Ramazan etkinlikleri için ilçede bulunan tiyatro ekibi, çocuklar için sahil yolunda düzenlenen programlara katılamayan engelli çocuklar için bu kez evlere gitti. Burada çocukları eğlendiren tiyatro ekibi, çeşitli gösteriler yaparak çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağladı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, amaçlarının etkinliklere katılamayan çocukların da faaliyetlerden yaralanmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçeye tiyatro ekibi getirdik. İftardan sonra sahilde öncelikle çocuklarımıza, ardından vatandaşlarımıza bu etkinlikleri sunarak eğlenmelerini ve günün yorgunluğunu atmalarını sağlıyoruz. Tabii etkinliklere katılamayan, özellikle engelli çocuklarımız için de farklı etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklere iştirak edemeyen engelli çocuklarımız için ev ve rehabilitasyon merkezlerine kadar bu programları götürerek onların eğlenmelerini sağlıyoruz" dedi.


Engelli çocuklar ise, yapılan etkinlikten oldukça mutlu olduklarını belirterek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’a teşekkürlerini ilettiler.




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