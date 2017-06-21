Erciş Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi

01 Haziran 2017 ile 30 Mayıs 2020 tarihlerini arasında 227 belediye işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Emin Yeşilova tarafından imzalanarak onaylandı. Törende konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, belediye bünyesinde çalışan emekçi işçilerin ekonomik ve özlük haklarının belediye olarak verilmesinin çok önemli olduğu söyledi. Yaşar, sadece halkın değil, tüm çalışma arkadaşlarının da dertlerine derman olmaya çalıştıklarını da belirterek, "İşçilerimizin iyi moralle iyi işler yapacaklarından şüphe duymuyorum. Bu yapılan zamla birlikte kişi başı işçi kardeşlerimizin maaşlarına aylık 500 ile 600 TL. Arası zam yansıyacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Toplu iş sözleşmesinde Erciş belediye Başkan yardımcıları da hazır bulundu.