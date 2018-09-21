Erciş belediyesinden aşure günü etkinliği

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından Hicri Muharrem ayı ile Aşure Günü nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Erciş Kaymakamlığı binası önünde gerçekleşen etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından kazanların başına geçilerek vatandaşlara aşure tatlısı ikram edildi. Vatandaşların hayli ilgi gösterdiği etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu bu günlerin, insanlar arasında dostluk ve kardeşlik ortamları oluşturulması için birer fırsat olarak bilinmesi gerektiğini belirterek , “Hicri Muharrem ayındayız. Rabbimiz Muharrem ayını mübarek eylesin. Ülkemize, Erciş'imize, İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum'' dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Muharrem ayının İslam aleminin kalbine saplanmış bir hançer olduğunu belirterek, ‘'Acısı, ızdırabı hepimizin gönlünde ölünceye kadar yaşayacak. Bir daha Muharremlerin yaşanmaması içi Müslümanların birlik ve beraberliğin selameti için mezhep tavassutunu bir tarafa bırakarak ümmet, vahdet birliğinin oluşturulması adına hepimiz Muharremin, Kerbelanın acısını kalbimizde yaşatıyoruz'' şeklinde konuştu.