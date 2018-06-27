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27 Haziran 2018 12:40

Erciş Belediyesinden bir hizmet daha

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesinde yaptırılan ve Pazar Kafe ismi verilen işletme hizmet vermeye başladı.

Erciş Belediyesinden bir hizmet daha

27 Haziran 2018 12:40


Modern yapısı ve kaliteli hizmet anlayışıyla Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) Mahallesi sakinlerinin çarşı merkezine inmeden aileleri, eş ve dostlarıyla rahat bir şekilde dinlenecekleri, stres atacakları, içecek ve yiyecek menülerinden faydalanabilecekleri Pazar Kafe, belediyenin kapalı semt pazarı yanında hizmet vermeye başladı. Kafeyi yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar işletmenin Adnan Menderes Mahallesine renk ve kalite katacağını belirterek, vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.




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