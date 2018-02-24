Erciş belediyesinden eğitim semineri

Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı teknik destek programı kapsamında hazırlamış olduğukları "Erasmus ile Avrupa’ya İlk Adım" konulu proje kabul edilmiş olup, bu doğrultuda 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında belediye toplantı salonunda 09:00 ile 16:30 saatleri arasında toplam 5 gün 35 saat olmak üzere proje yazma eğitimi gerçekleştirildi. Proje eğitimi sırasında katılım sağlayan personellere danışmanlık sağlanmış olup eğitim sonunda sertifikaları düzenlenen törenle verildi.