Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 10:20

Erciş belediyesinden eğitim semineri

Van’ın Erciş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) ortak girişimiyle düzenlenen proje eğitim semineri sona erdi.

Erciş belediyesinden eğitim semineri

24 Şubat 2018 10:20


Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı teknik destek programı kapsamında hazırlamış olduğukları "Erasmus ile Avrupa’ya İlk Adım" konulu proje kabul edilmiş olup, bu doğrultuda 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında belediye toplantı salonunda 09:00 ile 16:30 saatleri arasında toplam 5 gün 35 saat olmak üzere proje yazma eğitimi gerçekleştirildi. Proje eğitimi sırasında katılım sağlayan personellere danışmanlık sağlanmış olup eğitim sonunda sertifikaları düzenlenen törenle verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
6
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç