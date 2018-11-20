Erciş Belediyesinden öğrencilere sinema etkinliği

Van'ın Erciş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Hayallerini Gerçekleştirelim' projesi kapsamında başlatılan sinema günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Erciş Belediyesi binasında öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenleyen yetkililer, ilk kez hayatlarında sinema gören çocukları ağırlıyorlar. Yapılan etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da katıldı. Etkinlikte konuşan Mehmetbeyoğlu, çocukların aydınlık yarınların güvencesi olduğunu, bu nedenle onlara değer verdiklerini söyledi.

Yapılan mısır ve meyve suyu ikramının ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu çocuklarla birlikte sinema filmi izledi.

Etkinliğin ardından öğrenciler ilk kez sinemaya geldiklerini belirterek, bu imkanı kendilerine sağlayan Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ettiler.