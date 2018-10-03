Erciş Belediyesinden usulsüz fiyat artışı denetimi

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı marketlerde, bakkallarda ve toptancılarda günlük denetim yapıyor.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan fiyat etiketleriyle kasa çıktılarının bir birlerine uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri ile birlikte marketlerde, bakkallarda ve toptancılarda ruhsat, son zamanlarda fiyat dalgalanmalarına ve tarihi geçmiş ürünleri kontrol ediyor. Ekipler, marketlerdeki ürün etiketlerini de denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda tespit tutanağı tutularak, emre aykırı davranışta cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri, kent sakinlerinin zarara uğramaması için tüm ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.