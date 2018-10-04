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Erciş Belediyesinden usulsüz fiyat artışı denetimi

Van’ın Erciş Belediyesi ile Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı AVM, bakkal ve toptancılarda günlük denetim yapıyor.

Van'ın Erciş Belediyesi ile Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı AVM, bakkal ve toptancılarda günlük denetim yapıyor.


Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat etiketleriyle kasa çıktılarının bir birlerine uyuşup uyuşmadığını kontrol ederek; market, bakkal ve toptancılarda iş yeri ruhsatı ile ürünler üzerindeki fiyat dalgalanmalarına ve tarihi geçmiş ürünleri tek tek kontrol ediyor. Zabıta ekipleri, ayrıca marketlerdeki ürün etiketlerini de denetliyor. Alışveriş merkezlerinde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarını karşılaştıran görevliler, reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda ise tespit tutanağı tutularak, emre aykırı davranışta bulunan iş yeri sahiplerine cezai işlem uyguluyor.


Zabıta ekipleri, tüketicilerin zarara uğramaması için denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

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