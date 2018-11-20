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Erciş Belediyesinden ‘Vefa' projesi

Van’ın Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Belediyesi tarafından ortak yürütülen ‘Vefa’ projesi kapsamında Şehit Abdülkadir Bahçe’nin evi ziyaret edildi.

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Belediyesi tarafından ortak yürütülen ‘Vefa' projesi kapsamında Şehit Abdülkadir Bahçe'nin evi ziyaret edildi.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, beraberindeki 108. Topçu Alay komutanı Albay Kamil Tumba ile Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Bahçe ailene nezaket ziyaretinde bulundu. Şehit babası Ömer Bahçe tarafından karşılanan protokol üyeleri, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.


Şehit babası Ömer Bahçe ise, yapılan ziyaretten oldukça mutlu olduklarını söyledi.


Vefa projesi kapsamında şehit yakınlarının evleri protokol üyeleri tarafından belli zamanlarda ziyaret edilip, sağlık başta olmak üzere tüm sorunları dikkate alınıyor.

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