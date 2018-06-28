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28 Haziran 2018 15:48

Erciş Belediyesinin kadın ve aile plajı sezona hazır

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan kadın ve aile plajı sezona hazır hale getirildi.

Erciş Belediyesinin kadın ve aile plajı sezona hazır

28 Haziran 2018 15:48


Erciş-Adilcevaz karayolu eski askeri kamp yerinde geçen yıl hizmete açılan kadın ve aile plajının 1 Temmuz 2018 günü sezon açılışının yapılacağı belirtilirken, tesis içinde şezlong, şemsiye, mescit, duş, kamelya, wc, kafeteryanın bulunduğu belirtildi. Belediye yetkileri, bayanların rahat bir şekilde gölden faydalanabilmeleri için haftanın Pazartesi ve Salı günlerinde sadece bayan çalışanların görev yapacağı plaja bayanların kaymakamlık binası önünden belediye otobüsleriyle ücretsiz taşınacağı ayrıca, plaja girişlerin ise yine bayanlara ücretsiz olacağını belirttiler. Haftanın Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde ise plajın ailelere hizmet vereceği kaydedildi.




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