Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Van
  •  » Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı Madalyalarını Miniklere Armağan Etti
13 Ağustos 2018 12:21

Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı madalyalarını miniklere armağan etti

VAN (İHA) – Van’ın Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı sporcuları, kazandıkları 2018 Plaj Futbolu Erciş Etabı birincilik madalyalarını minik sporculara armağan ettiler.

Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı madalyalarını miniklere armağan etti

13 Ağustos 2018 12:21


TFF 2018 Plaj Futbolu Erciş Etabı final karşılaşması, Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı ile Erciş Birnisanspor Kulübü Plaj Futbol Takımı arasında Erciş Balık Bendi kumsal sahasında yapıldı. Üç periyot halinde oynanan maç sonucunda rakibini 9-5 gibi bir skorla geçen Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı etap birincisi oldu. Birincilik kupasını alan futbolcular, kendilerine verilen madalyaları ise Erciş Trabzonspor Futbol Okulunun minik sporculara armağan ettiler.


Futbolcuların bu davranışı, mücadeleyi izlemeye gelen seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.


Erciş Belediyespor Futbol Takımı, etap birincisi olarak Alanya’da düzenlenecek müsabakalarda bölgeyi temsil edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç