TFF 2018 Plaj Futbolu Erciş Etabı final karşılaşması, Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı ile Erciş Birnisanspor Kulübü Plaj Futbol Takımı arasında Erciş Balık Bendi kumsal sahasında yapıldı. Üç periyot halinde oynanan maç sonucunda rakibini 9-5 gibi bir skorla geçen Erciş Belediyespor Plaj Futbol Takımı etap birincisi oldu. Birincilik kupasını alan futbolcular, kendilerine verilen madalyaları ise Erciş Trabzonspor Futbol Okulunun minik sporculara armağan ettiler.

Futbolcuların bu davranışı, mücadeleyi izlemeye gelen seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Erciş Belediyespor Futbol Takımı, etap birincisi olarak Alanya’da düzenlenecek müsabakalarda bölgeyi temsil edecek.