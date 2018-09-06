Erciş Devlet Hastanesi hizmete başladı

Tam kapasiteyle dün hizmet vermeye başlayan Erciş Devlet Hastanesi, toplamda 20 bin 717 metrekare kapalı alanı ve 212 yatak kapasitesiyle sağlık alanında büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Yatan hasta servisleri, acil servis, ameliyathane ve tüm poliklinikleri ile hizmet vermeye başlayan ilçe hastanesinde; 20 branştan 45 uzman hekim, 12 pratisyen hekim, 6 diş hekimi, 150 hemşire, 30 ebe ve 205 personel bulunuyor.

Yıllardır devam eden ve bir türlü tamamlanamayan Erciş Devlet Hastanesi, halk arasında da geçmişte çeşitli tepkilere neden olmuş ve son olarak bu tepki seçime de yansıyarak, halkın bir kesimi sandığa gitmemişti. Yıllardır ilgisizlikten ve yüklenici firmadan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı bitirilemeyen Erciş Devlet Hastanesi, Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın katkılarıyla tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

TBMM’nin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgesinde çalışmalarını sürdüren Arvas, Van ve ilçelerinde çözüm bekleyen veya çeşitli nedenlerle tıkanmış yatırımları yerinde inceliyor. Van ve ilçelerinde yaptığı ziyaretlerle saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Milletvekili Arvas, halkın dertlerini dinleyip, sevinçlerine ortak oluyor.