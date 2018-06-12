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12 Haziran 2018 12:19

Erciş Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

Van’ın Erciş ilçesinde inşaatı 10 yılda tamamlanan 212 yataklı Erciş Devlet Hastanesi ilçe halkına kısmen hizmet vermeye başladı.

Erciş Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

12 Haziran 2018 12:19


Şehitler Caddesi üzerinde 21 bin metrekare kapalı alan üzerinde 4 blok olarak hizmete açılan hastanede gece incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, bir takım insanlarının hastane hakkında karalama kampanyası başlattığını belirterek, hastanenin yeni hizmet birasında hizmet vermeye başladığını söyledi. Hastanede şu anda poliklinik hizmetleri ile laboratuar ve röntgen hizmetlerinin verildiğini, diğer küçük aksaklıkların giderilmesinin ardından da acil servisin hizmete alınacağını belirten Kaymakam Yaşar, "Bir takım güruh hastaneyi göstermelik açtılar diye seçim malzemesi yapıyorlar. 6 aydır hastanede çalışmalar zaten devam ediyordu. Hiçbir hastaneyi öyle pat diye açamazsınız. Burası hastane. Biz inşaattan bahsedemiyoruz. Hastanenin teknik işlemlerinden bahsediyoruz. Bir daireye taşınırken bile en aşağı bir iki ay sıkıntısını çekersiniz. Dolayısıyla biz kimseyi kandırmıyoruz. Şu anda Erciş Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. Ama taşınma terciden olur. Peyderpey olur, bölüm, bölüm olur. Mecburuz bunu yapmaya. O yüzden normal bir süreç yaşıyoruz’’ dedi.


Hastanenin bölümlerini tek, tek gezen ve ilgililerden ayrıntılı bilgi de alan Yaşar, yeni hizmet binasının 5 yıldızlı otelden farksız olduğunu ve ilçe halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyledi.




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