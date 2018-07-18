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18 Temmuz 2018 18:47

Erciş Devlet Hastanesine alternatif yol

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından yeni devlet hastanesine alternatif yol çalışması başlatıldı.

Erciş Devlet Hastanesine alternatif yol

18 Temmuz 2018 18:47


Şehitler Caddesi üzerinde hizmete açılan Erciş Devlet Hastanesi yeni hizmet binası yanından yaya ve taşıt ulaşımının asgariye indirilmesi için yeni bir alternatif yol açma çalışmaları başlatıldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, yeni devlet hastanesinin acil servisi yanından açılacak 25 metre genişliğinde, 2 kilometre uzunluğundaki yolun Şehitler Caddesi ile Kışla Caddesi Kanal Boyu yolunu birbirine bağlayacağını söyledi. Özellikle Çelebibağı, Örene, Yeşilova, Kocapınar ve Aşağı Işıklı mahallerinden hastaneye gelen yaya ve araç ulaşımının daha rahat bir şekilde yapılmasının sağlanacağı yeni yolun kısa süre içinde hizmete sokulacağını da belirten Yaşar, “Yeni devlet hastanemize alternatif yeni yol yapım çalışmalarına bugün itibarıyla start verdik. Öncelikle alanda bulunan çukurlar doldurulup, molozlar iş makinelerimizle temizlenmektedir. Ardından, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki yol açma çalışmalarımızı tamamlayarak ilçenin batı yönünden hastaneye gelen araç ve yaya trafiğini rahatlatmayı planlıyoruz’’ dedi.




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